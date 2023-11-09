نحات يوثق تراث الواحات على جذوع النخيل: كل قطعة تحمل رسالة

تشتهر محافظة الوادي الجديد بأشجار النخيل، الذي خلق علاقة فريدة من نوعها بين دمج الفن مع تواجدهم في المناطق الصحراوية التي خلقت من رحم الصحراء الغربية الإبداع، حيث حوَّل مخلفات النخيل وما تنتجه الجذوع المنتشرة بالمنطقة في أعمال فنية تعكس الطابع التراثي لأهالي الواحات من خلال النحت على جذوع النخل في فن يجمع بين الطابع البيئي والقيم الجمالية ومفهوم الاستدامة من خلال إعادة تدوير هذه المخلفات التي كان يتم التخلص منها أحياناً بشكل يضر البيئة.

بأنامل ذهبية فنان فطري يشكل تراث الواحات على جذوع النخيل

وقال فنان الواحات، عادل العمدة، نحات واحاتي من أبناء مركز بلاط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أعماله متنوعة مستوحاة من التراث الواحاتي توثق مشاهد مختلفة تعكس شكل وطبيعة الحياة المميزة للمكان لتشكل كل منحوتة من تجربة فنية تراثية متكاملة بأنامل فنان فطري من أبناء المحافظة، حيث إن النخيل يتوافر بكثرة في المنطقة والتي لم يتم استغلالها في بعض أجزائه التي يتمكن التخلص منها بشكل قد يضر البيئة، حيث تم استغلالها في استخدامها في أشياء تضيف لها قيمة وطابعا في تحولها إلى قطع فنية مميزة تحقق قيمة تجمع بين الجانب الفني والبيئي، وفي الوقت ذاته تعرف بتراث الواحات.

مراحل النحت على جذوع النخيل

وأضاف الفنان عادل العمدة، نحات الوادي الجديد، أن كل مراحل النحت على جذوع النخيل من بدايته حتى نهايته حيث تتم بشكل كامل يدوي باستخدام أدوات بسيطة كالقدوم والمنشار والإزميل والمبرد، وكل قطعة تحمل رسالة معبرة عن تراثنا الواحاتي وقيمها، في المنازل التراثية حيث تعكس الترابط وقيم الأسرة وعاداتها، والمناظر الطبيعية تعكس طابع المكان وسماته الفريدة، فأحد أهداف كل قطعة هو توثيق جزء تراث الواحات إلى جانب القيمة البيئية بتحويل هذه القطع إلى أعمال فنية عبر إعادة تدويرها، ويختلف الوقت الذي تستغرقه كل قطعة حتى الوصول إلى شكلها النهائي بحسب الحجم والتفاصيل.