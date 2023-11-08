خبير عسكري: جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي شيء سوى قتل الأطفال

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن الفصائل الفلسطينية استطاعت أن تقوم بخداع استراتيجي والقيام بعملية عسكرية نوعية كبيرة في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رغم العملية العسكرية المستمرة منذ أكثر من شهر، لم يحقق أي شيء على الإطلاق سوى قتل الأطفال.

أضاف محمد الشهاوي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي رغم مرور هذه الأيام لم يستطع أن ينال من إمكانيات الفصائل الفلسطينية حتى الآن، وكل ما فعلته هو قتل الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين، مشيرًا إلى أن الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر كبده الكثير من الخسائر.

جرائم ضد الإنسانية في غزة

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ولهذا من الضروري أن يقوم العرب برفع قضايا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابها جرائم حرب متمثلة في قتل الآلاف من الفلسطينيين، وتعمد استخدام أسلحة محرمة دولية مثل قنابل الفسفور الأبيض المحرم استخدامه طبقًا لاتفاقيات جنيف، خلاف العمل على تجويع المدنيين، وقصف المستشفيات.

انحياز أمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أن هناك انحيازًا أمريكيًا كبيرًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا واضح من إرسال حاملتي طائرات إلى إسرائيل لديهم في الحرب على قطاع غزة، وإرسال رسالة ردع إلى حزب الله وإيران ، ولم تكتف أمريكا بهذا الأمر بل قامت بإرسال غواصة نووية بسبب امتلاك إيران أسلحة قادرة على مهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية.