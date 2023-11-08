الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 49 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم 3 سيدات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء، 49 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهم 3 سيدات.

وأوضحت أنه في الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا، وهم: جعفر عبدالجليل الرجبي، وأشرف الجنيدي، ونور أنور العويوي، وأمير أبو زينة، وعبد الصمد كاظم قفيشة، وصلاح زغير، وجهاد عز الدين أبو تركي، وعبد الحي عبد الرزاق أبو تركي، والصحفيين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش، ومن بلدة دورا وماهر محمد أبو عرقوب، وهشام محمد عمرو، وعلاء سعيد عمرو، ولميس ماهر أبو عرقوب، وحذيفة حسن فرج الله، وشقيقه عبد الرحمن من بلدة إذنا.

اعتقال 11 فلسطينيا من بيت لحم

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا، وهم: صبري محمد حمامرة (16 عاما)، وأسامة محمد يوسف حمامرة (17 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما) من حوسان، وحمزة جمال ثوابتة، وزكريا عمر ثوابتة، ويوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار، ومحمد قاسم الشيخ (62 عاما) من قرية مراح رباح، ومحمد عواد عواد (27 عاما)، وأحمد محمد عبيات من جبل الموالح، وخليل جعفر عبيات من جبل هندازة، وسعد صايل كوازبة (37 عاما) من قرية المنية.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، بسام ياسين، وغسان داود، وحسن ملحم، وصالح أبو صالح داود، وأحمد الحاج حسن، وأنس غسان داود، وحسام الحاج حسن.

وفي طوباس، اعتقلت الشابين محمد هاني غنام (20 عاما)، وزيد خليفة أبو عرة (22 عاما)، من بلدة عقابا.

اعتقال والدة الأسير مؤمن ريحان

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير مؤمن ريحان «لينا تحسين ريحان»، وزوجته رغد أسعد من قرية تل، والضابط في الأمن الوقائي روحي مرمش من منطقة المعاجين، وباسم الرمحي من مخيم بلاطة، وعمر عزام تحسين حمدان، وسامح برهان أبو خلف من قرية عصيرة القبلية، مصطفى محمد أبو بكر من قرية الجنيد.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أيسر محمود حنتولي، وأنس فتحي أبو السكر، من بلدة سيلة الظهر.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت أحمد بدر، ومعتز جوهر حلبية، من بلدة أبو ديس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد الرمحي من بلدة بيرزيت، وجميل محمد عاصي من قرية عين يبرود.