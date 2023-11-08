هبوط جديد في أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023 هبوطا جديدا وفق أسعار الصاغة وبورصة الذهب وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023 بالنسبة لعيار 21 الأوسع انتشارًا في الأسواق والمحال التجارية بين المواطنين انخفاضًا نحو 25 جنيهًا في الجرام، وسجل عيار 21 نحو 2585 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ترصد الوطن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023 عند نهاية التعاملات في محلات الصاغة وهي كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك عند مستوى 2954 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 سجل 2216 جنيها.

- سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و680 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة نحو 1949 دولارًا