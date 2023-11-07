مسلسل صوت وصورة الحلقة 19.. رضوى تطلب حقها من زوجة عصام الصياد

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع، توجه الظابط المسؤول عن قضية قتل عصام الصياد إلى مكتب المحامية الخاصة بنرمين زوجة عصام، والمسؤولة عن قضية عصام أيضا حتى يسألها بعض الأسئلة، بعد أن علم أنها كانت تعرف أن موكلها تم إيقافه عن العمل وشطبه من نقابة الأطباء منذ عام ليسألها عن علاقتها به قبل وفاته.

وأجابته المحامية الخاصة بعصام الصياد وزوجته بأن علاقتها به لم تتخطَ كونها المحامية المسؤولة عن الشؤون القانونية الخاصة بعصام، ثم يخبرها الظابط أنه من الممكن أن يكون الجاني متواجدا أمام أعينهم طول الوقت لترد عليه بأن الجاني معلوم والأدلة جميعها تدينه، مشيرة إلى رضوى في حديثها.

رضوى تطلب حقها من زوجة عصام الصياد

وتذهب رضوى والتي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع لنرمين زوجة عصام الصياد في منزلها لتطلب حقها من ما حدث لها بعد تعرض زوجها لها بالتحرش، وتعرضها للفضيحة والسجن بعد اتهامها بقتله وثبوت براءتها، لتطردها نرمين من المنزل بعد محاولة ابنها لطردها.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

وعن موعد عرض مسلسل صوت وصورة، تحرص قناة Dmc على إذاعة الحلقة الجديدة يوميا من السبت وحتى الأربعاء في الثامنة مساء، وتعرض الحلقة مرة أخرى في اليوم نفسه على قناة Dmc دراما في الحادية عشرة مساء.