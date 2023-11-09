إصابة طالبة بنزيف في المخ إثر سقوطها من الطابق الرابع بأوسيم

أصيب طالبة بإصابات خطيرة بعدما سقطت من الطابق الرابع لاختلال توازنها، ونُقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بإصابة طالبة إثر سقوطها من علو.

وانتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له، وتبين أنّ المصابة طالبة 16 سنة، وأثناء زيارتها لمنزل شقيقتها، سقطت من نافذة الصالة بعدما اختل توازنها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وكسور متفرقة، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.