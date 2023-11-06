إصابة طالبة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل بالهرم

أصيبت طالبة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل بشارع عمرو ابن العاص بدائرة القسم، جرى نقل المصابة إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط شخص من علو وإصابته بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن المصابة 18 سنة، بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتعاني من فقدان الوعي، وبسؤال والدتها أفادت بأن ابنتها المصابة اختل توازنها، وسقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل، جرى نقل المصابة إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.