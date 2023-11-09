أمطار رعدية ورياح تضرب عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنّ يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس في الليل، فمن المتوقع أن يكون لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار رعدية تضرب 6 محافظات اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة وتكون رعدية بنسبة 40% على 6 محافظات، وتتمثل في «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان، وسوهاج».

وحذّرت الأرصاد من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.