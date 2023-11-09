3 أحداث اقتصادية دولية مهمة.. أبرزها تراجع أسعار الذهب

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية 3 أحداث مهمة، بينها ارتفاع أسعار البيتكوين المشفرة وانخفاض الذهب بنسبتي 1.73%، و0.1% على التوالي.

ارتفاع سعر عملة البيتكوين المشفرة بنسبة 1.73%

وفي سوق العملات الرقمية المشفرة، ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 1.73% لتتجاوز 36 ألف دولار لأول مرة منذ مطلع مايو 2022، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوق الذهب، سجل المعدن النفيس في المعاملات الفورية، انخفاضا بنسبة 0.1% إلى 1948.39 دولار للأونصة، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 1953.50 دولار، وفق ما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

تراجع أرباح التشغيل لشركة سوني اليابانية 29%

من جانبها، أعلنت شركة سوني اليابانية متعددة الجنسيات، اليوم الخميس، انخفاض أرباح التشغيل في الربع المالي الثاني بنسبة 29%، فيما قالت «سي إن بي سي عربية»، أنّ شركة الإلكترونيات عانت من ضعف في أعمالها المتعلقة باستخدام الرقائق الإلكترونية.

وأرجعت شركة سوني، انخفاض الربح إلى ضعف في أعمال حساسيات الصورة، وفي أعمال الخدمات المالية والترفيهية، وتكنولوجيا وخدمات الشركة اليابانية، وبلغت إيرادات شركة سوني اليابانية، 2.8 تريليون ين ياباني «18.5 مليار دولار» مقابل 2.87 تريليون ين متوقعة، فيما بلغ الربح التشغيلي لشركة الإلكترونيات، 263 مليار ين ياباني مقابل 304.4 مليارات ين متوقعة، بانخفاض بنسبة 29% عن العام 2022.