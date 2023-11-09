هزات أرضية بدرجات متفاوتة تضرب 5 دول.. بينها فرنسا وقبرص

شهدت بعض الدول خلال الساعات الماضية هزات أرضية مختلفة، تراوحت قوتها ما بين درجتين و3.1 درجة على مقياس ريختر، وفيا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

ولم تسفر الهزات الأرضية التي رصدها الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، خسائر مادية أو بشرية، ونرصد في التقرير التالي أهم الهزات التي تعرضت لها هذه البلدان:

هزة أرضية تضرب فرنسا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، فرنسا، بعمق 5 كيلومترا، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي إن البؤرة وقعت على مسافة 22 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة ليون.

قبرص

تعرضت قبرص الواقعة شرق البحر المتوسط لهزة أرضية بلغت شدتها 2.3 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 48 كيلومترا شمال مدينة نيقوسيا، فيمال قال الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

عمق هزة أرضية ضربت اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، اليونان، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 4 كيلومترات جنوب ليفاذيا وسط البلاد.

الولايات المتحدة:

ضربت هزة أرضية غرب تكساس، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وعلى مسافة على مسافة 158 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة أوديسا، فيما بلغ عمق الهزة 6 كيلومترات.

إندونيسيا

ضربت هزة أرضية، بقوة 3.1 درجة، بعمق 28 كيلومترا جزيرة جاوة الإندونيسية، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 115 كيلومترا جنوب غرب سوكابومي و77 كيلومترا جنوب غرب مدينة بالابوهانراتو.