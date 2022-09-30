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معهد التناسليات الحيوانية ينظم دورة تدريبية لوفود من عدة دول عربية

كتب:

محم أبوعمرة
09:45 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
دورة تدريبية لوفود من عدة دول عربية

دورة تدريبية لوفود من عدة دول عربية

نظم معهد التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية لوفد من عدة دول عربية، مصر والأردن واليمن والسعودية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن هذا التدريب يأتي تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

ضرورة تنمية الثروة الحيوانية في مصر

كما أكد فاضل ضرورة تنمية الثروة الحيوانية في مصر وإنتاج وتحسين السلالات المحلية من الماشية وتهدف هذه الدورة إلى الحصول على البويضات من الأبقار والجاموس بغرض إنتاج أجنة خارج الرحم من الحيوانات ذات الصفات الوراثية المتميزة، إلى جانب ذلك يتم تسخيص المشاكل التناسلية باستخدام السونار الدبلر الملون في البرامج التناسلية وسحب البويضات باستخدام السونار ورفع الكفاءة التناسلية للابقار وزيادة دخل المربي والمستثمر والعمل زيادة إنتاج الثروة الحيوانية في مصر

 

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