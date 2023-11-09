استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 7 خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية» من الضفة الغربية، باستشهاد 6 فلسطينين وإصابة 7 آخرين، في أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنَّ ما يزيد عن 26 ألفاً من أبناء فلسطين من الجرحى جراء القصف الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتراوح إصاباتهم بين «الخطيرة» و«الحرجة» و«المعقدة»، ما يظهر محاولات التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود أكثر من 6 آلاف مريض فلسطيني بحاجه إلى نقلهم إلى مستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وتصنف حالاتهم ضمن «الخطيرة» و«الحرجة»، لافتاً إلى محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مركز للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بالقطاع، التي نتج عنها سقوط آلاف الجرحى والشهداء.