«جولد بيليون»: مد استيراد الذهب دون جمارك ساهم في تراجع الأسعار 35 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر، هبوطًا في ظل انخفاض سعر الأونصة العالمية لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع، بالإضافة إلى قرار مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية، التي كان لها تأثير مباشر على سعر الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا، جلسة اليوم، عند مستوى 2580 جنيهًا للجرام، قبل أنّ ينخفض السعر ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند 2575 جنيهًا للجرام، بقيمة تراجع 35 جنيهًا، منذ صدور قرار السماح بدخول الذهب دون جمارك.

انخفاض سعر الذهب

وأشار تحليل جولد بيليون، إلى أنّ السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب منذ يوم أمس، يرجع إلى التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد الفترة الماضية التي شهدت تقلبات كبيرة في سعر الصرف، ثم صدور قرار دخول الذهب بدون جمارك.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء أمس، على مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر جديدة، لينتهي العمل بها في 10 مايو 2024، بعد أنً كان من المقرر أنّ تنتهي المبادرة في 10 نوفمبر المقبل.

واردات مصر من الذهب

واردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي، وصلت إلى نحو 3.3 طن ذهب، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلية لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس، بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، كما ساهمت المبادرة في زيادة المعروض من الذهب محليا، الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب، فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة.

وقد ساعد قرار مد فترة المبادرة على خفض أسعار الذهب أمس، إذ يرى البعض أنّ هذا القرار سيساعد على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المتوقع له، بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ 25% التي ستضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق.