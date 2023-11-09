أسعار الذهب العالمية تنخفض لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، خلال بداية تعاملات اليوم، وهو ما جاء نتيجة انخفاض الطلب الكبير على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، والذي نتج عن التوترات في الشرق الأوسط.

انخفاض الطلب على الذهب من المستثمرين

وبجانب انخفاض الطلب، ينتظر العديد من المستثمرين تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي للحصول على مزيدٍ من الدلائل بشأن أسعار الفائدة، ومعرفة أفضل الطرق في الوقت الحالي للاستثمار.

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي لها البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بعدما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب، وفق موقع «إنفيستينج».

الذهب يسجل 1950 دولار للأوقية

ولكن خلال الساعات الماضية، حدثت العديد من المفاجآت في أسعار الذهب، انخفض إلى أدنى مستوى 1950 دولار للأوقية بعد انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي التي أبقت الباب مفتوحًا أما مزيد من الزيادات بالفائدة، والتي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إنّ من المتوقع أن يتبنى الفيدرالي الأمريكي اتجاه رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لأنه ليس من مصلحتهم الاعتراف للأسواق بأن التخفيضات قد تكون قادمة.

وخلال هذه الفترة سيكون للذهب القدرة على إعادة مستواه السعري إلى 2000 دولار، ولكن الآن ليس الوقت المناسب.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% إلى 1950 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24% إلى 1945 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 105.48 نقطة.