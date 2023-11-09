طارق فهمي: على أحزاب المعارضة الاستجابة لدعوة الدولة بتمكين الشباب

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن دور الشباب في الأحزاب المعارضة متراجع ويحتاج إلى مراجعة، وليس على نفس مستوى دورهم في الدولة المصرية، ومناداتها دوما بدعم تمكين الشباب من خلال عدد من الخطوات أبرزها البرنامج الرئاسي للتدريب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الدفع بالشباب في الأحزاب المعارضة

واضاف فهمي في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عددا من الأحزاب الكبيرة دفعت بالشباب، بينما بعض الأحزاب المتمثلة في أحزاب المعارضة ما زال الأمر فيها ليس على القدر المطلوب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي طرحت بنفسها فكرة إنشاء مفوضية للشباب، بالإضافة إلى الدعوة للمؤتمرات وطنية والمنتديات، وتمثيلهم في حركة المحافظين.

القوى السياسية المعارضة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القوى السياسية المعارضة يجب عليها أن تفرز أجيالا جديدة من شباب واعٍ ومثقف سياسيا للاستفادة منه في التطوير في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب لديها فرصة جيدة لضخ دماء جديدة ودفع الشباب مع دخولنا في الاستحقاق الانتخابي الحالي، والاستجابة لما تدعو به الدولة لدعم الشباب.