«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر، برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

شاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية

ومن المقرر مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح إن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مصر، ويجب أن يشاهدوا عظمة الشعب المصري من خلال المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

وأضافت: إوصلنا إلى بنية تحتية لم نصل إليها من قبل وأن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حق لكل مواطن مصري ويجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها وتقف وراء رئيسها لاستكمال باقي المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد".

حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أهمية المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطني، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية برغم التحديات التي تواجهها البلاد.