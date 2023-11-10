جاء سعر الدولار اليوم الجمعة 10-11-2023 في بداية التعاملات، مستقرًا، إذ تراوح سعر الشراء بين 30.90 و30.75 جنيه بالنسبة للأعلى والأقل في البنوك المصرية، وسجل البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وسعر الدولار اليوم الجمعة 10-11-2023 في بداية التعاملات، شهد استقرارًا ويمكن التعرف على الأسعار في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا وهو نفس سعر البنك الأهلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.