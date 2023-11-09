المستشار محمود فوزي: مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية.. والجزء الأصعب في التنمية انتهى

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية وبعض الأزمات، مشددا على أنّ هذه التحديات تواجه العالم كله، ومصر مؤهلة تمامًا لانطلاقة اقتصادية قوية.

وتابع فوزي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التحديات ليست الصورة كاملة، فالصورة الكاملة هي المقارنة بين «أين كنا وأين أصبحنا الآن؟»، وهناك سؤال آخر «هل تحسنا أم لا نتحسن؟»، موضحا أنّ عوامل النجاح كلها متوفرة في مصر، مثل الأمن والأمان والمواقع الجغرافية المتميزة والبنية الأساسية.

وأشار إلى أنّ الجزء المؤلم والصعب في خطة النهضة وبناء الدولة مر وانتهى، والجزء الأصعب في الإصلاح الاقتصادي مر وانتهى، حيث يعتمد بشكل أساسي على بناء بنية أساسية قوية.

وشدد فوزي على ضرورة الاعتماد على التصنيع والتشغيل لتقليص الواردات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أنّ الدولة تعمل على ذلك بطرق علمية سليمة.