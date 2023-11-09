«مستقبل وطن»: قرار حملة السيسي يعكس الرؤية الثاقبة للظروف الاستثنائية في المنطقة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، يعكس الرؤية الثاقبة والآليات الجديدة التي تتعامل بها الحملة لمراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.

حزب مستقبل وطن

وثمّن أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، دعوة الحملة لجميع الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعمها أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، ما يعكس تقدير الحملة للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات سواء في الوقت الراهن أو الفترة المقبلة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أنّ الحملة تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وطرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، لافتا إلى أنّ الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

الحملة الانتخابية

وأكد أنّ الحملة الانتخابية جامعة لجموع المصريين وتتبني سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع، حيث استقبلت الحملة 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات، إضافة إلى 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطيني والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي.