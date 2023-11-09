عبد السند يمامة يستعرض تفاصيل المحور الاقتصادي في برنامجه الانتخابي 

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، تفاصيل المحور الاقتصادي ببرنامجه الانتخابي، والذي يتضمن مجموعة من النقاط المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون أو اقتراض قرض أكبر لسداد الديون، وعدم اقتراض أي قروض أخرى لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي عن طريق زيادة مراكز التحكيم.

وأشار يمامة خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، إلى ضرورة ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، والتزام الحكومة بالترشيد المالي الكامل، وإعفاء المشروعات من الضريبة لمدة 5 سنوات فيما عدا القيمة المضافة وكذلك المصانع، وإسقاط الديون والضرائب المتراكمة لمدة عام، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية.

وأعلن يمامة أنّ برنامج يتضمن إطلاق الرخصة الذهبية لجميع المتقدمين لمدة عامين، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي، وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية، وضبط تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.

وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، أوضح يمامة أنّ برنامجه يتضمن إطلاق معاش العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق خاص يشرف عليه التضامن الاجتماعي، وزيادة المعاشات والأجور سنويا بما يعادل التضخم، وإحكام السيطرة وتطبيق القانون على التجار.