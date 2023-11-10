بدء التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية غدا

أعلنت النيابة الإدارية بدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية، اعتبارًا من غداً السبت وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

استيفاء كافة المستندات

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت 16 ديسمبر 2023 وحتى الأربعاء 10 يناير، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.

بيان بالأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد.

2- شـهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجمــوع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون احضارها - شرط أساسي لقبول الملف.

3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده على ان تكون متطابق مع شهادة التخـرج المؤقت.

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد او صورة شهادة الاعفاء منه بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الاعفاء منها.

6- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفـي حالة سفرة يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية.

7- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط ان تكون سارية).

8- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط ان تكون سارية، وفى حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

9- شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها.

10- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

11. إحضار صـورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 ×18 سم.