مصر تتسلم 63000 طن قمح من روسيا لصالح القطاع العام

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة «WADI ALARAB» والتي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح القطاع العام، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22643 طنا تشمل 4300 طن يوريا و2007 طن جبس معبأ و5399 طن أسمنت معبأ و2480 طن رمل و420 طن ملح معبأ و4250 طن علف بنجر و3787 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29125 طنًا تشمل 7128 طن خردة و5176 طن حديد و4091 طن ابلاكاش و4013 طن ذرة و8717 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 813 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69642 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419460 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2606 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5121 شاحنة.