«الزراعة» تختتم الحملة القومية ضد مرض الطاعون في المجترات الصغيرة

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

تحصين أكثر من مليون رأس من الأغنام والماعز

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت في أكتوبر الماضي للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، نجحت في تحصين نحو مليون و31 ألفا و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

قوافل بيطرية مجانية

وأضاف «صابر» أنّ الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والأوبئة طوال العام للحفاظ على الثروة الحيوانية، إضافة الى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.