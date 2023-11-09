«الموسيقيين» تمنح الفرصة الأخيرة لعازف الأورج محمد عبدالسلام للمثول للتحقيق

قررت نقابة المهن الموسيقية منح الفرصة الأخيرة لعازف الأورج محمد عبدالسلام الشهير بمزمار عبدالسلام من أجل خضوعه للتحقيق بعد أن أوقف عن العمل.

«الموسيقيين» تحقق من جديد مع عبدالسلام

ومن المقرر أن يجري التحقيق مع عبدالسلام منذ عدة أيام، ولكن تأجل التحقيق بسبب عدم حضوره، ولذلك تقرر عقد التحقيق مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت «الموسيقيين» قد أصدرت بيانا جاء فيه، «منع التعامل مع عازف الأورج محمد عبدالسلام، بعد مخالفته قرار إيقافه عن العمل».

وجاء نص قرار النقابة كالتالي: «يمنع منعًا باتًا تعامل أعضاء نقابة المهن الموسيقية عاملين ومنتسبين (مطرب - مطربة - عازف) مع عازف الأورج محمد عبدالسلام والظهور معه في أي فقرات غنائية (أفراح - حفلات - برامج)».

إيقاف عبدالسلام بسبب عدم احترام العقود

وأضاف البيان: «وذلك لمخالفته قرار إيقافه عن العمل الصادر من النقابة، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم ومنها الشطب وإلغاء التصريح السنوي.

ويعود القرار بسبب عدم التزام عبدالسلام بعقوده الفنية التي أبرمها والتي بسببها تقدم عدد من المتعهدين بشكاوى ضده.