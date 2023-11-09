رئيس أمناء «الشباب المصري»: أرسلنا آلاف الأطنان من المساعدات لفلسطين

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنَّ آلاف الأطنان تم إرسالها إلى أهالي غزة لدعمهم في محنتهم، موضحاً أنَّ حمولة الشاحنة الواحدة تصل إلى 27 ألف كيلوجرام من المساعدات.

«ممدوح»: قافلة المساعدات الأولى إلى غزة كانت الأكبر بإجمالي 108 شاحنات

وأضاف «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «رسالة وطن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على راديو 9090، أنَّ القافلة الأولى، والأكبر، التي أرسلها «التحالف الوطني» إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تشكلت من حوالي 108 شاحنات وكونت جسراً طوله تجاوز الـ4.5 كيلومتر.

أهمية توثيق جسر المساعدات في تاريخ الإغاثة الإنسانية

وتابع رئيس مجلس أمناء «الشباب المصري»، أنَّ «الجسر كان مثل طابور أمام معبر رفح»، مؤكداً أهمية التصوير والتوثيق لجسر المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى غزة، «لابد أن تسجل وتوثق لأنه تراث إنساني سيسجل في تاريخ الإغاثة الإنسانية».