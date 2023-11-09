5 وظائف خالية في إحدى شركات الألبان برواتب مجزية.. قدّم بأي مؤهل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى شركات الألبان، والتي تتطلب للتعيين الفوري مجموعة من الموظفين للعمل ضمن فريق العمال والشيفات داخل المصنع التابع للشركة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن الشركة تطلب الوظائف التالية للتعيين:

- صنايعي زبادي «زبادي بلدي - قشطة لف».

- شيف حلويات ألبان «أرز بلبن - أم علي - غيرها».

- صنايعي أجبان «براميلي - إسطمبولي».

- مساعد شيف جبنة رومي «تقطيع - تجهيز».

- عامل صيانة حاصل على دبلوم صنايع.

شروط ومتطلبات الوظائف المطلوبة

• أي مؤهل «فوق متوسط / متوسط / بدون».

• موقف واضح من التجنيد.

• خبرة 6 أشهر على الأقل.

• السن لا يزيد عن 35 سنة.

الحقوق والمميزات

يحصل العامل في إحدى الوظائف السابقة، على مجموعة من المميزات، وهي كالتالي:

• مرتب مجزي.

• تأمين اجتماعي، وتأمين صحي.

• الحصول على وجبة يومية.

• يوجد سكن متوفر للعمال المغتربين.

وأوضحت «الشاب والرياضة» أن على الراغبين في التقدم للوظيفة ملء الاستمارة التالية من هنــــا، مضيفة أنه في حالة وجود أي استفسار يرجي التواصل على رقم الواتساب: 01150275211، وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنـــــا.