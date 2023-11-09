«وفا»: شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مستشفى الأندونيسي بغزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات عنيفة في محيط المستشفى الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القصف تسبب في إحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة قريبة من مستشفى القدس وأصبح الوصول إلى المستشفى غير ممكن

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستشفى القدس في مدينة غزة يعاني من أزمة كهرباء، ما اضطره إلى استخدام مولد أصغر لتوفير الوقود، بينما استمر اجرام الاحتلال وقصفه لمحيط المستشفيات لتصعيب وصول المصابين لها.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني، وأصبح الوصول إلى المستشفى غير ممكن، ما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.