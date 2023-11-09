إليسا عن خلافها مع زياد برجي: «القصة محسومة للقضاء وهكملها للآخر»

نفت الفنانة إليسا إمكانية تصالحها مع الفنان اللبناني زياد برجي على إثر خلافهما الكبير بسبب أغنية «أنا وبس» والتي قام «برجي» بطرحها بصوته بعنوان «وبطير».

إليسا: تخطيت مرحلة الرضا مع زياد برجي

قالت اليسا في تصريحات تلفزيونية نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إكس»: قصة زياد محسومة للقضاء، وأنا هكملها للآخر، حتى لو القانون والقضاء أخدوا وقتهم.

وعن إمكانية تصالحها مع زياد برجي قالت: تخطينا قصة الرضا لإني مش هرضى بكلمتين وأنا تخطيتها لإنه صار أذى كتير وأنا سكت له كتير.

إليسا تفسخ تعاقدها مع وتري

إليسا أعلنت في وقت سابق فسخ العقد مع وتري بسبب عدم حذفها أغنية أنا وبس بصوت زياد برجي، ما دفع الشركة إلى الرد ببيان يؤكد أنها المسؤولة عن توزيع الألبوم.

يذكر أن أولى أغنيات إليسا الجديدة «أنا بتمايل على البيت» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وجرى تصويرها مع إنجي الجمال، والتي أكملتها بطرح أغنية «العقد» مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى.