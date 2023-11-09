بعد مرور 34 يوما على العدوان.. تدمير 262 ألف وحدة سكنية في غزة

بعد قرابة 34 يوما على بدء العدوان الغاشم الذي تشنه آلة الاحتلال الحربية ضد المدنيين في قطاع غزة يعاني غالبية الشعب الفلسطيني ويفترشون الشوارع وأماكن الإيواء بسبب العدوان المجرم على المدنيين.

1.5 مليون مواطن نزحوا داخليا بما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا، و117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

كما يقيم 121,750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، ونحو 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، وانتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثا عن الطعام والخدمات الأساسية.

تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي

ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ بقطاع غزة.

وبينت الوزارة أن نحو 40 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و222 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 278 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و66 مسجدا نتيجة القصف.