إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق بني سويف دمو 

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل، أمام قرية كوم أبو خلاد، على طريق بني سويف دمو، دائرة مركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل في بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل على طريق بني سويف دمو، نطاق مركز ناصر، حيث جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

دفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتين إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: جمال عبد المجيد محفوظ 65 سنة بالمعاش، مصاب اشتباه كسر بالساقين، وابنه حسين جمال عبد المجيد محفوظ 39 سنة، منشد ديني مصاب جروح و كدمات، أحمد جمال عبد المجيد محفوظ 41 سنة منشد ديني، دون إصابات ظاهرية، سيد عطية سيد 19 سنة، طالب دون إصابات ظاهرية وجميعهم مقيمون دار السلام، بمحافظة القاهرة، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.