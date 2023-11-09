«مصر تستطيع» يستضيف الفريق الفائز بكأس «إيناكتس» على مستوى جامعات العالم

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، للإعلامي أحمد فايق، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، فريق المشروع الفائز بكأس «إيناكتس» على مستوى جامعات العالم، وهن 3 طالبات بجامعة كفر الشيخ نجحن في حصاد المركز الأول عالمياً في المسابقة، بمشروع «هيرميتا» لمعالجة المخلفات العضوية، مريم عاطف أبو السعود ونادين حاتم العبد وسلمى أحمد الجندي، بقيادة فاطمة سري المسؤولة عن «إيناكتس».

«مريم»: اخترنا المشروع بعد بحث العديد من المشكلات

أكدت «مريم»، أن اختيارهم لـ المشروع جاء بعد البحث في العديد من المشكلات ومحاولة إيجاد بدائل لها، وعن طريق البحث عن بدائل للبروتين اكتشفنا مشكلة أخرى وهي نفوق الأسماك في المزارع نتيجة التلاعب في الأعلاف، وكانت البداية.

«نادين»: المشروع وصلنا له كبديل للبروتين الحيواني

وبدورها، قالت «نادين»، إنه في طريقنا للبحث عن بدائل البروتين المتوفرة ومنخفضة السعر، وتعرفنا على مشكلة نفوق الأسماك والبحث عن علف محلي الصنع، اكتشفنا إمكانية استغلال حشرة الجندي الأسود التي يمكن استخلاص العلف منها، وذلك وبمراجعة مراكز أبحاث تواصلنا معها وبمساعدة الجامعة أيضاً.

«سلمى»: تصنيع العلف من حشرة الجندي الأسود

وأضافت «سلمى»، أنه بشراء أول دفعة من هذه الحشرة وتربيتها، واستغلال مخرجاتها عالية البروتين في صنع الأعلاف بعد معالجتها، موضحة: «نستخدم نسب محددة لإنتاج كل نوع علف».