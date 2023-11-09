500 لاعب ولاعبة يجتازون اختبارات ترقي الأحزمة للكاراتيه بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الخميس، أولى اختبارات ترقي الأحزمة بمنطقة جنوب سيناء للكاراتيه «الكيوي، والدان واحد» بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والمقامة على مدار 3 أيام «9 و 10 و 11» نوفمبر الجاري.

حضور الاختيارات

تقام الاختبارات تحقت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وبالتنسيق مع مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة محمود متولي رئيس المنطقة وباشراف مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بقيادة محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وبحضور سفير الاتحاد المصري للكاراتيه الكابتن أحمد جلال الخبير بالاتحاد المصري للكاراتيه ومحمد سراج المدير التنفيذي لمنطقة جنوب سيناء للكاراتيه.

جدول الاختبارات بمدن المحافظة

قال محمود متولي رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه في تصريح خاص لـ«لوطن»: الاختبارات تقام بعدة مدن بمحافظة جنوب سيناء، بدأ بمدينة رأس سدر، تليها مدينة أبوزنيمة ثم مدينة أبورديس ثم طور سيناء وشرم الشيخ ثم دهب ثم نويبع.

ويبلغ عدد المشاركين في الاختبارات 500 لاعب ولاعبة من أبناء محافظة جنوب سيناء، وقد اجتاز اللاعبين اختبارات ترقي الأحزمة.