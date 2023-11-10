رئيس جامعة دمياط يوجه بسرعة تنفيذ أعمال الإنشاءات الجديدة

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اجتماعا مع اللجنة المختصة بمتابعة مشروعات الجامعة، وذلك لمتابعة سير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية، ودراسة المعدل الزمني لتنفيذ مشروعات الجامعة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مشروع المستشفى الجامعي ومستشفى الغالي الجامعي وإعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية، بالإضافة إلى لمناقشة الخطط المستقبلية لمشروعات الجامعة.

مشروعات إنشائية في جامعة دمياط

وأكد رئيس جامعة دمياط أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمختلف مشروعات الجامعة، وخلال الاجتماع تعرف على معدل الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة، ومنها مشروع إنشاء المستشفى الجامعي، ومستشفى الغالي الجامعي، وإعادة تأهيل مبنى كلية الفنون التطبيقية.

تذليل العقبات أمام الشركة المنفذة

وقال إن جامعة دمياط تسير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت الجديدة، لذا نحرص دوما على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.