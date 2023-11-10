أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023.. عيار 21 يسجل 2610 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023، استقرارا خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفاض في الأسعار منذ أسبوع مضى، وذلك وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2983 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21، سجل 2610 جنيهات، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا 1957 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيها، وعيار 14 بلغ 1740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.