خبير اقتصادي: مبادرة «زيرو جمارك» تحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لأدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، نتيجة ارتفاع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة.

وقال فادى كامل المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة وتسويق الذهب والفضة، إنّ أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، لتسجل 1945 دولارًا.

إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2943 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2207 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1717 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 20600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 35 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21، التعاملات عند مستوى 2615 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1968 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1948 دولارًا.

ولفت إلى أنّ قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، حتى مايو 2024، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية، من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على مخزون الذهب المحلي، لا سيما مع استمرار قرار الدولة بوقف الاستيراد لشركات الذهب، في ظل أزمة السيولة الدولارية.

زيرو جمارك وفرت الكثير من معروضات الذهب

وأضاف أنّ مبادرة «زيرو جمارك»، أسهمت في توفير معروض من الذهب عبر المواطنين القادمين من الخارج، ما أدى إلى توازن بين العرض والطلب، وضبط حركة الأسعار، وتراجع أسعار الذهب لمستوى 2150 جنيهًا خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنّ العرض والطلب من أبرز العوامل المحددة لأسعار الذهب بالسوق المحلية، بجانب الأسعار بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية.