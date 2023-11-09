أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-11-2023، إذ سجل عيار 21، 2610 جنيهات للجرام، في ظل حالة من التذبذب تشهدها أسعار المعدن الاصفر خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، فأن أسعار الذهب اليوم الخميس 9-11-2023 تشهد حالة من التذبذب بسبب زيادة الإقبال على المعدن الأصفر وخاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 9-11-2023 عند نهاية التعاملات في محلات الصاغة وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بحسب الشعبة العامة للذهب نحو 2610 جنيهات للشراء و2590 جنيهًا للبيع.

- سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك عند مستوى 2983 جنيهًا للجرام بالنسبة للشراء.

- عيار 18 سجل 2237 جنيها.

- سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و880 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة نحو 1962 دولارًا.