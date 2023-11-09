أسعار الذهب في مصر اليوم بمنتصف التعاملات.. «اعرف وصلت كام»

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 9-11-2023، في منتصف التعاملات عقب انخفاضها، أمس، إذ سجلت تحركات كبيرة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي نحو 2590 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا 1949 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2960 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2220 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1727 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و720 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم نحو 1949 دولارًا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.