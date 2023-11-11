فتح باب سحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023 اليوم.. اعرف الشروط

يبدأ مجلس الدولة، اليوم، تلقي خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لسحب ملف وظيفة مندوب معاون مجلس الدولة من دفعة 2023 وذلك بمقر مجلس الدولة الكائن في شارع عصام الدالي في الدقي من الساعة التاسعة صباحاً حتي الرابعة عصراً .

جدول سحب الملفات

وجاء جدول سحب الملفات للجامعات كالتالي:

يوم السبت الموافق 11 نوفمبر

- جامعة القاهرة

- جامعة السادات

- جامعة الزقازيق

يوم الاحد الموافق 12 نوفمبر

- جامعة عين شمس

-جامعة بنها .

يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر

- جامعة الاسكندرية

- جامعة المنصورة

-جامعة المنوفية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر

- جامعة اسيوط

-جامعة المنيا

- جامعة بني سويف

- جامعة الفيوم

يوم الاربعاء الموافق 15 نوفمبر

- جامعة سوهاج

- جامعة أسوان

- جامعة جنوب الوادي

-جامعة دمياط

- جامعة بورسعيد

يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر

- جامعة الازهر بنين وبنات .

يوم السبت الموافق 18 نوفمبر

- جامعة حلوان

-جامعة طنطا

- أكاديمية الشرطة

-الجامعة البريطانية

-الجامعة الالمانية

-الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-جامعة فاروس

يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر

تخلفات، جامعات آخري

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.