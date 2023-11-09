طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة والأمطار الرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، وحذرت من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تستمر من الرابعة فجرا وحتى الساعة 8 صباحا.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من الشبورة والأمطار الرعدية

وتابعت أنه من المتوقع أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الجمعة 10 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 11 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 9 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.