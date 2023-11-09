«الأرصاد»: قيم الحرارة تبدأ في الانخفاض من اليوم درجتين (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة ستبدأ تنخفض من اليوم بمعدل درجتين، وهي انخفاضات طفيفة وسنبدأ الشعور بها خلال الأيام المقبلة بشكلٍ كبير، إذ تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

حالة الطقس خلال النهار

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ هذه الكتل منخفضة في درجات حرارتها، مشيرةً إلى أنّ من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وستشهد أغلب محافظات شمال البلاد انخفاضات طفيفة في قيم الحرارة، وأجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس خلال فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أغلب المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تعتبر درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم الأنحاء في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وخصوصًا المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة».