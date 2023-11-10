رئيس جهاز القاهرة الجديدة: انتهاء مشكلة ضعف المياه بعد تجديد المحطات

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات وروافع المياه بالمدينة، وأعمال إنشاء محطتي رفع صرف صحي وخطوط الطرد الخاصة بهما، لتحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس، وأعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى بمنطقة بيت الوطن.

إحلال وتجديد محطات المياه «القاهرة الجديدة»

أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، انتهاء تأهيل 8 خزانات علوية بكل التجمعات بالقاهرة الجديدة، ما يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريباً.

إعادة تأهيل مبانى محطات المياه

أشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه جارٍ حالياً إعادة تأهيل المبانى وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة داخل روافع ومحطات المياه بالمدينة، لافتا إلى تجديد منظومة المحابس، داخل رافعى (4 - 5) لمياه الشرب، مؤكدا أنه شدد على مسؤولي المحطات بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وغيرها، من أجل الحفاظ على تلك الأصول وأداء الخدمة بأعلى جودة.