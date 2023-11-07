بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي في قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي، التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محطة صرف جزيرة الحمودي

وأوضح محافظ قنا، أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي مقامة على مساحة 550 مترا، بقدرة 70 لتر/ ثانية ، وتتكون من محطة الرفع التي تضم 3 طلمبات، وشبكة انحدار بطول 11370 مترا، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلى محطة رفع فاو قبلي بطول 670 مترا، وقطر 315 مم.

وأضاف «الداودي»، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا أن محافظة قنا تشهد كم كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة، ويأتي على رأس تلك المشروعات، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها.