3 مليارات دولار القيمة التقديرية الأولية لأضرار القصف المتواصل على غزة

أعلنت بلدية غزة، أنّ الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، مؤكدةً أنّ 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أنّ القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ ملياري دولار، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على القطاع، واستشهد أكثر من 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف.