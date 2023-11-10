المفوض السامي لحقوق الإنسان: مقتل 4800 طفل في غزة.. والطواقم الطبية تعاني

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقتل موظفي أونروا في غزة أمر غير مسبوق.

وأضاف تورك، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ولدينا مخاوف بشأن استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة، مشيرا إلى أنّ الطواقم الطبية تعاني الوصول إلى المستشفيات في غزة، وعلى إسرائيل ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة.

وشدد على وجوب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي في غزة، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنّه على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين بالضفة، وأن إسرائيل استولت على الأراضي في الضفة الغربية.