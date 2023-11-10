رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الإبادة في غزة

كتب:

شروق مراد
02:52 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنه منذ البداية لم يكن لدى الاحتلال خطة واضحة ولا أهداف حقيقية، فهناك جدول زمني يوضح أن الاحتلال بدأ بحرب انتقامية، يستهدف كل فلسطيني، للإيقاع بالمدنيين وزيادة أعداد الضحايا، وتدمير كل مقومات الحياة، والآن يواصل عمليات الإبادة.

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن «نتنياهو» لا يعلم طبيعة الأهداف التي يريد تحقيقها، فهو يريد أن يحقق لنفسه أي انتصار، يعيد الثقة السياسية التي فقدها، لدى الشعب الإسرائيلي، وخاصة استطلاعات الرأي، التي أظهرت تراجعه إلى حد بعيد.

العدوان قد يستمر لفترة

وتابع «الحرازين» بأن المظاهرات التي خرجت في دولة الاحتلال، والتي تحمل نتنياهو المسؤولية، جعلته يرغب في أي شيء يعيد الثقة به، فالعدوان قد يستمر لفترة، لكن دون أن يحقق أهدافه، أو يكون له جدول زمني محدد.

اقرأ المزيد:

مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر إلى مصر ضمن جهود القاهرة لمعالجة أزمة غزة

الفنان خالد النبوي يواصل دعمه لأهل غزة.. «عاشت فلسطين»

المفوض السامي لحقوق الإنسان: مقتل 4800 طفل في غزة.. والطواقم الطبية تعاني

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفيي النصر والرنتيسي في غزة

3 مليارات دولار القيمة التقديرية الأولية لأضرار القصف المتواصل على غزة
بقلم شروق مراد