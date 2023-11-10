أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الإبادة في غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنه منذ البداية لم يكن لدى الاحتلال خطة واضحة ولا أهداف حقيقية، فهناك جدول زمني يوضح أن الاحتلال بدأ بحرب انتقامية، يستهدف كل فلسطيني، للإيقاع بالمدنيين وزيادة أعداد الضحايا، وتدمير كل مقومات الحياة، والآن يواصل عمليات الإبادة.

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن «نتنياهو» لا يعلم طبيعة الأهداف التي يريد تحقيقها، فهو يريد أن يحقق لنفسه أي انتصار، يعيد الثقة السياسية التي فقدها، لدى الشعب الإسرائيلي، وخاصة استطلاعات الرأي، التي أظهرت تراجعه إلى حد بعيد.

العدوان قد يستمر لفترة

وتابع «الحرازين» بأن المظاهرات التي خرجت في دولة الاحتلال، والتي تحمل نتنياهو المسؤولية، جعلته يرغب في أي شيء يعيد الثقة به، فالعدوان قد يستمر لفترة، لكن دون أن يحقق أهدافه، أو يكون له جدول زمني محدد.