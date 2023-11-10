«المتحدة لحقوق الإنسان» ترصد استعدادات المصريين بالخارج لانتخابات الرئاسة

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنّ المنظمة أنشأت منصّة من أجل التواصل مع المصرين في الخارج؛ لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، واستهدفت المنظمة من خلال ذلك، التواصل مع الدولة التي يوجد بها أكبر كثافة عددية من المصريين.

التواصل مع قيادات العمل المجتمعي من المصريين

وأوضح عبد النعيم، في بيان صدر عنه، أنّ المنظمة سعت أيضا للتواصل مع قيادات المجتمع المدني المصري، منهم ماجدة صقر، الناشطة بالعمل الأهلي، والتي أكدت أنّ الانتخابات الرئاسية حدث مهم ولا بد أن يشارك به الجميع.

وقالت: «الجميع على استعداد للنزول والتصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فالدولة المصرية تحتاج إلى تكاتف كل أفراض الشعب في هذا التوقيت».

وكما تواصلت المنظمة مع علاء ثابت، الناشط البارز في مجال العمل الخدمي ومسؤل بيت العائلة بألمانيا، وأكد أنّ المصريين في ألمانيا على استعداد لمرحلة الانتخابات الرئاسية، والجميع حريص على الإدلاء بصوته في هذا العرس الديموقراطي.

ومن فرنسا، تواصلت المنظمة مع صالح فرهود رئيس بيت العائلة في باريس، وأكد أن المرحلة المقبلة تحتم على جميع المصريين التكاتف مع القيادة السياسية، مضيفا أن الدولة المصرية بحاجة لأبنائها المخلصين من الشعب المصري بالخارج والداخل، ولا بد أن يكون الجميع على قلب راجل واحد في المرحلة الراهنة.

استعدادات المصرين في الخارج للانتخابات

ومن هولندا، أكد محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة، أننا في حاجة للحفاظ على أمن الوطن، موضحا أن المشاركة لا بد أن تكون إيجابية، ولا بد أن يتحرى المواطن الدقة عند الاحتيار، ويضع مصلحة الوطن قبل أي شيء.

كما تواصلت المتحدة لحقوق الإنسان بوائل عبدالغفار، أحد قيادات الجالية المصرية، في إيطاليا والناشط بالعمل الأهلي، وقال: «إننا جميعًا مستعدون للتضحية من أجل مصر، ونحرص على المشاركة والحشد، ودعمنا للرئيس السيسي لأنه قائد المرحلة المقبلة».

وقال خالد حسين، رئيس النادي المصري بالنمسا، إنّ النادي دائما منعقد حتى وقت الانتخابات للتوعية بأهمية المشاركة، إلى جانب عمل النادي على إنشاء غرفة عمليات لرصد التصويت والحشود بالتعاون مع المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان.