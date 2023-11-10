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كاتب صحفي: القمة المصرية القطرية تأتي لتنسيق الجهود بشأن فلسطين

كتب:

شروق مراد
04:25 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن القمة المصرية القطرية تأتي في إطار ما يحدث في الشرق الأوسط، وما تفعله مصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، منذ اندلاع أحداث غزة، إذ حاولت مصر بكل جهودها إنقاذ أهل غزة ووقف المعارك الجارية على مدار 35 يومًا.

«العشري»: القمة المصرية القطرية تأتي لتنسيق الجهود

وأضاف «العشري» خلال مداخلة هاتفية، بقناة «إكسترا نيوز»، تأتي القمة نحو إمكانية تنسيق الجهود على المستوى المصري والإقليمي، خاصة أن هناك الكثير من المشتركات بين مصر ودول الإقليم، وخاصة الدول العربية التي لديها درجة كبيرة من التأييد لمصر، باعتبار أن مصر تمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري، في الشرق الأوسط.

«العشري»: مصر أدت دورًا كبيرًا في الضغط على المجتمع الدولي

وتابع «العشري» أن مصر أدت دورًا كبيرًا، في الضغط على المجتمع الدولي، حتى استطاعت أن تحقق نجاحات، بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وتأتي القمة في إطار تشارك الأفكار.

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