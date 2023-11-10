قلعة صلاح الدين في طابا.. قبلة السياح وحصن أثري للدفاع قديما عن سيناء

تتناغم الطبيعة الخلابة في طابا بجنوب سيناء، فتسحر السياح من مختلف الجنسيات بجمالها إذ تحتوي على عدة مناطق أثرية وطبيعية أبهرت العالم، ومنها قلعة صلاح الدين في جزيرة فرعون بطابا التي يصلون إليها عن طريق رحلة قصيرة بقارب مائي.

تعرف علي تاريخ قلعة صلاح الدين التي كانت حصن لمدخل مصر البحري

قال هشام محمد حسين، المشرف العام على أثار جنوب سيناء، إن جزية فرعون تحوي على قلعة صلاح الدين الأيوبي وهي جزيرة صغيرة من صخور الجرانيت، تحيط بها شعاب مرجانية، و بقع غوص تجذب مغامري الغوص، وتحيط بالجزيرة شعاب بيكاسو، وهو جبل تحت المياه عمقه 24 مترا، وينتهي بشعاب ضخمة وملتفة ومليئة بالأسماك الملونة».

تاريخ بناء القلعة

وأشار محمد حسين، إلى أن القائد صلاح الدين الأيوبي شيد قلعته فوق جزيرة فرعون عام 567 هجرية 1171 م في مدينة طابا بهدف صد غارات الصليبيين، ولحماية طريق الحج المصري عبر سيناء، وكقاعدة بحرية لتأمين طريق العقبة والبحر الأحمر من أي غزوة بحرية، و من المتعارف عليه أن بداية تشييد القلعة كانت للصليبين، ثم أعاد بناؤها مرة أخرى صلاح الدين الأيوبي، وتمثل القلعة قيمة تاريخية ثقافية هامة، حيث تشرف على حدود 4 دول هم مصر والسعودية والأردن وفلسطين.

دور القلعة في حماية سيناء

وأكد «هشام»، أن لقلعة صلاح الدين دورا كبيرا في حماية سيناء من الغزو الصليبي، حين حاصرها الأمير أرناط صاحب حصن الكرك عام 1182م وتحوي بداخلها منشآت دفاعية من أسوار وأبراج، وفرن لتصنيع الأسلحة، وقاعة اجتماعات حربية، وعناصر إعاشة من غرف للجنود وفرن للخبز ومخازن غلال وحمام بخار وخزانات مياه ومسجد أنشأه الأمير حسام الدين بن حمدان.

وأوضح «هشام»، أن القلعة تضم برجا للحمام الزاجل، عثر بداخله على بقايا حبوب الشعير و الفول، ويوجد حجرات للجنود وهي غرف إعاشة وحراسة لمراقبة أي هجوم مفاجئ، ويوجد أيضا خزان للمياه محفورا في الصخر كانوا يعتمدون فيه على مياه الأمطار، وفي حالة ندرتها ينقل للخزان مياه من بئر بوادي طابا عن طريق المراكب.