باحث في العلوم السياسية: أوضاع غزة تزداد سوءا

قال الدكتور عزام شعث، الباحث في العلوم السياسية، إن الأوضاع النفسية في قطاع غزة سيئة، منذ بداية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي طال جميع مناطق القطاع، موضحًا أنه تم استهداف منازل المدنيين الفلسطنيين بالطائرات الحربية وتهجير السكان من شمال القطاع إلى الجنوب.

الوقود ينفد في فلسطين

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار» بات الأمر في القطاع أسوأ بسبب فقر مستشفيات القطاع إلى المستلزمات الطبية والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المحطات، وتشغيل غرف العناية المركزة في المستشفيات مع ارتفاع الشهداء والمصابين في القطاع، وارتفاع أعداد المرضى بفعل الحصار الإسرائيلي الممتد على القطاع منذ سنوات، ويتم نقل سكان القطاع من منازلهم بعد استهداف طائرات الاحتلال للمنازل السكنية والمستشفيات، التي كان من الواجب أن تكون محمية بموجب قواعد القوانين الإنسانية والدولية.

جهود مصر في حل القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ سنوات منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهي لها دور كبير في كل الاتجاهات، تبذل جهودًا كبيرة وهي امتداد لجهود تاريخية تبذلها الدولة المصرية.