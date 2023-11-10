وظائف خالية بـ«اتصالات مصر» لحديثي التخرج

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» أن شركة «اتصالات مصر» تطلب عددًا من حديثي التخرج لشغل مجموعة من الوظائف ببعض أفرعها في المحافظات، وذلك للعمل مسؤولي مبيعات داخلية.

وأوضح «فرصنا» عبر موقعه الرسمي، أن الشركة تحتاج إلى 50 موظفًا للعمل لديها، نصفهم في أفرع اتصالات بمحافظة قنا، والنصف الآخر في محافظة البحر الأحمر، وذلك بشرط توفر عدد من المتطلبات الوظيفية.

شروط ومتطلبات وظيفة مسؤول مبيعات

- أن يكون المتقدمون من حديثي التخرج.

- ذكور وإناث.

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

- السن المطلوب 21 - 35 سنة.

- لا يشترط إجادة الحاسب الآلي.

- مؤهل عال.

- موقف محدد من الخدمات العسكرية.

- الإقامة بالقرب من منطقة الفرع الذي يعمل به.

مميزات الوظيفة

- العمل بدوام كامل.

- وجود تأمين اجتماعي وطبي.

- 8 ساعات عمل.

- الحصول على يومي إجازة أسبوعية.

- الحصول على خط VPN من اتصالات.

- الراتب الأساسي يتراوح بين 2300 - 3300 جنيه، وقد يصل إلى 4200، بالإضافة إلى الحوافز التي تصل إلى 60% صافي + 40% مؤشرات الأداء الرئيسية.